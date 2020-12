Milan, Curva Sud a Milanello: cori e striscione “Siamo sempre con voi”

MILAN NEWS – Non è certamente definibile un periodo difficile, visto che il Milan è imbattuto e primo in classifica; ma sicuramente inizia un periodo delicato: si avvicinano partite complicate che dovranno essere affrontate con tantissime assenze. Ecco perché i tifosi rossoneri hanno voluto subito far sentire alla squadra la loro vicinanza. Una rappresentanza della Curva Sud si è recata presso il centro sportivo di Milanello, distanziati e con mascherine, per caricare la squadra. Tante bandiere, qualche fumogeno rosso, tantissimi cori di incitamento e uno striscione: “Siamo sempre con voi. Forza ragazzi”. Il mister Stefano Pioli è anche uscito a salutare i tifosi, con cui ha parlato e che ha ringraziato. Lo striscione è stato esposto al momento della partenza del pullman della squadra.

