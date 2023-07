Milan, le 7 curiosità sul nuovo acquisto rossonero Pulisic | News

AMERICAMILAN

È il terzo americano a sbarcare nel mondo Milan, il primo attaccante, dopo Onyewu (una presenza ufficiale tra il 2009-10 e il 2010-11 fino a gennaio) e Dest (14 apparizioni nel 2022/23). In rossonero ritroverà Tomori e Loftus-Cheek dopo il Chelsea.

PRIME VOLTE

Nel 2016, con la maglia del Borussia Dortmund, è diventato il quarto giocatore più giovane a segnare nel campionato tedesco; il più giovane tra gli stranieri. Nel 2019 è diventato il calciatore più giovane nella storia del Chelsea a realizzare una tripletta, battendo il precedente record di Abraham (allora compagno di squadra, ora avversario in forza alla Roma). È anche lo statunitense più prolifico nella storia della Champions League, il primo americano a segnare in una Semifinale, il primo a giocare una Finale e il secondo a vincere la massima competizione europea.

UN GOL MONDIALE

Con un gol decisivo nel finale di primo tempo, in Iran-USA valido come terzo match del girone del Mondiale in Qatar a dicembre 2022, Pulisic a distanza di otto anni ha (ri)regalato alla Nazionale americana la qualificazione agli Ottavi. Tocco sotto per il numero 10 - su assist dell'ex milanista Dest - per l'1-0 che ha fatto volare la sua formazione alla fase a eliminazione diretta, il percorso però è stato breve perché negli Ottavi si impose l'Olanda (1-3).

AMICO GIROUD

Probabilmente in questi giorni, aprendo uno dei vostri social network, avrete visto il video nel quale Pulisic e Giroud parlano a stretto contatto negli spogliatoi prima di scendere in campo. Olivier sembra dare delle indicazioni a Christian, attento e d'accordo. Sono stati compagni al Chelsea nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Due assist dell'americano al francese, uno del francese all'americano in quel di Londra. Giroud nel recente passato ha anche dichiarato: "Un ragazzo allegro, sempre sorridente. La nostra intesa è stata ottima".

EXTRA CALCIO

Escluso il calcio, Christian è appassionato di scacchi. Ha iniziato fin da piccolo grazie agli insegnamenti del nonno, negli anni ha sfidato parenti, amici e compagni. Nel 2021, collegato da Houston, ha provato a giocare online contro Magnus Carlsen, lo scacchista più forte del mondo, ben figurando - sconfitta in 25 mosse - in una gara organizzata dall'UNICEF. Perché apprezza gli sacchi? "Perché devi costantemente risolvere dei problemi, ogni volta può essere diverso: non puoi essere fortunato, devi essere preparato e più bravo". Anche il golf è un piacevole passatempo.

HAMBURGER CON DEDICA

A Dortmund si fece un paio d'ore di macchina pur di mangiare un hamburger da Chipotle, nota catena americana di fast food. Troppo forte il richiamo di casa, il brand lo venne a sapere e poi propose il Pulisic Bowl (in parallelo alla McKennie bowl, americano e "vecchia" conoscenza della Serie A) in occasione del Mondiale in Qatar a base di riso, pollo, formaggio, fagioli pinto, panna acida, lattuga e guacamole. Buono eh, però domani dieta... LEGGI ANCHE: Milan, la maglia di Pulisic già sold out: che affare per Cardinale >>>