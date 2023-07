Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pulisic: la passione per gli scacchi

Ecco una curiosità su Christian Pulisic, attaccante statunitense e quarto colpo del Milan in questa sessione di calciomercato

( fonte: acmilan.com ) Famiglia, calcio, carriera, Nazionale, record, Milan e anche cibo. Oggi guardiamo a Christian Pulisic da una prospettiva diversa, curiosa. Scopriamo ed evidenziamo alcuni aspetti interessanti del passato dell'americano, in parte già legati al rossonero.

Escluso il calcio, Christian è appassionato di scacchi. Ha iniziato fin da piccolo grazie agli insegnamenti del nonno, negli anni ha sfidato parenti, amici e compagni. Nel 2021, collegato da Houston, ha provato a giocare online contro Magnus Carlsen, lo scacchista più forte del mondo, ben figurando - sconfitta in 25 mosse - in una gara organizzata dall'UNICEF. Perché apprezza gli sacchi? "Perché devi costantemente risolvere dei problemi, ogni volta può essere diverso: non puoi essere fortunato, devi essere preparato e più bravo". Anche il golf è un piacevole passatempo.