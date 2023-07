Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pulisic: hamburger con dedica

( fonte: acmilan.com ) Famiglia, calcio, carriera, Nazionale, record, Milan e anche cibo. Oggi guardiamo a Christian Pulisic da una prospettiva diversa, curiosa. Scopriamo ed evidenziamo alcuni aspetti interessanti del passato dell'americano, in parte già legati al rossonero.

A Dortmund si fece un paio d'ore di macchina pur di mangiare un hamburger da Chipotle, nota catena americana di fast food. Troppo forte il richiamo di casa, il brand lo venne a sapere e poi propose il Pulisic Bowl (in parallelo alla McKennie bowl, americano e "vecchia" conoscenza della Serie A) in occasione del Mondiale in Qatar a base di riso, pollo, formaggio, fagioli pinto, panna acida, lattuga e guacamole. Buono eh, però domani dieta... LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Gravenberch >>>