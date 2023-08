Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pellegrino: i “Calamar”

I "CALAMAR"

Marco Pellegrino non è il primo giocatore ad approdare direttamente dal Platense al Milan: prima di lui era già toccato a Giuseppe "José" Cafaro, portiere nativo di Catanzaro ma emigrato a Buenos Aires con la famiglia. Per lui una sola presenza in rossonero, in un Derby di Coppa Italia risalente alla stagione 1973/74. Il club bonaerense, tornato nel 2021 in Primera División dopo una lunga permanenza tra gli anni '70 e gli anni '90, ha visto tra le proprie fila anche Claudio Borghi e un ex avversario di lungo corso del Milan come David Trezeguet. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuova pista per Ballo-Touré >>>