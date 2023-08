Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Pellegrino: il pupillo del “Titan”

( fonte: acmilan.com ) Un'estate di grandi novità in casa rossonera vede l'aggiunta, in difesa, di Marco Pellegrino . Nato nel 2002, l'argentino - di origine italiana - ha davanti a sé i migliori anni della sua carriera. Conosciamolo meglio con alcune curiosità e aneddoti.

IL PUPILLO DEL TITAN

A dare fiducia a Marco Pellegrino, facendolo esordire in massima serie - 14 marzo 2023, 1-1 sul campo del Vélez Sarsfield - è stato Martin Palermo, oggi allenatore del Platense dopo una lunga carriera da calciatore legata soprattutto ai colori del Boca Juniors. Palermo, capocannoniere nella storia dei Xeneizes e marcatore più anziano per l'Argentina in un Mondiale di calcio, ha incrociato il Milan da giocatore (e da capitano del Boca) nella Finale del Mondiale per Club 2007. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuova pista per Ballo-Touré >>>