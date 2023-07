Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Romero: il reality | News

Fu Gustavo Siviero, argentino di origini friulane, a segnalare Romero al Maiorca, nel lontano 2015. Come dichiarato di recente in un'intervista, lo vide per la prima volta grazie a un reality show sul calcio ambientato a Ibiza. "L'obiettivo era formare due squadre da 14 ragazzi ciascuna dopo averne visionati 1200 in tutte le località delle Baleari. Luka si è fece notare perché faceva delle giocate non comuni per un bambino di 10 anni: colpiva il pallone in maniera molto forte, si posizionava bene con il corpo, dialogava con i compagni e interpretava bene i movimenti. Giocava in attacco, sulla fascia o al centro, ma sempre cercando di rientrare sul sinistro per calciare in porta". Da lì, il colloquio con i genitori, l'invito per un provino e il via a una giovanissima carriera. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>