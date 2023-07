Ecco, di seguito, una curiosità sul nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, Samuel Chukwueze

( fonte: acmilan.com ) Non è il primo, ma è il più recente e uno dei più interessanti. L'acquisto di Samuel Chukwueze ha scaldato ancora di più il calciomercato e il cuore del Milan. Attorno a questo giocatore ci sono aspettative e anche aneddoti , raccolti e sottolineati:

In Europa, nella scorsa stagione, è arrivato a 24 occasioni create con azioni in dribbling: meno solo di Vinicius e Rodrygo, le stesse di Leão. LEGGI ANCHE: Milan, ecco quanto guadagnerà Musah in rossonero >>>