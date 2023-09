Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Jovic: Serbia e Stella Rossa

Ecco, di seguito, una curiosità che non conosci sull'attaccante Luka Jovic, ultimo acquisto messo a segno dal Milan

( fonte: acmilan.com ) Luka Jović è entrato da poco nel mondo rossonero. L'acquisto del classe '97 , novità dell'ultimo giorno di calciomercato, rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Mister Pioli. In attesa di osservarlo in campo, scopriamo qualche curiosità e alcuni aneddoti legati all'attaccante serbo.

Serbo come Nole Djoković, grande sostenitore rossonero, e come solo un altro giocatore prima di lui. L'unico calciatore di nazionalità serba a vestire la maglia milanista prima di Luka, infatti, è stato Marko Lazetić, che con Jović condivide anche la militanza nella Stella Rossa di Belgrado. Un altro serbo si è invece seduto sulla panchina del Milan: Siniša Mihajlović, nella stagione 2015/16. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Kjaer >>>