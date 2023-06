Milan Cup, si è chiusa la 9^ edizione: tutti i premi della competizione

Oltre ai premi di squadra, sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti individuali: - miglior marcatore per ogni categoria - miglior portiere per ogni categoria - il gol più bello della manifestazione, intitolato alla memoria di Patrizio Billio, tecnico della Scuola Calcio rossonera in Kuwait venuto a mancare prematuramente - premio FairPlay della manifestazione, assegnato da Fondazione Milan.

È stata una festa di sport e condivisione, a cui hanno preso parte anche 100 allenatori e le famiglie dei bambini partecipanti. Un evento che per la prima volta si è fatto internazionale, grazie alla partecipazione di una formazione rumena e una svizzera, e che testimonia la grande attenzione del Club alla condivisione di valori positivi per la crescita a 360º dei giovani rossoneri.

Antonio Corbellini, Responsabile Academy e Area Formazione di AC Milan, ha dichiarato: “Come Club siamo sempre attenti alla cura dei rapporti con tutte le nostre affiliate, come anche alla formazione sia sportiva che umana dei ragazzi. La Milan Cup è per noi una grande occasione per incontrare le Scuole Calcio e i Centri Tecnici rossoneri e siamo felicissimi di aver avuto finalmente l’opportunità di riabbracciarli a quattro anni dall’ultima volta. Il Milan è una grande famiglia ed è per noi fondamentale condividere con loro i principi e i valori che da sempre ci contraddistinguono”.