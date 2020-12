Milan, Cuoghi: “Hauge giocatore importante. Tonali inserito bene”

MILAN NEWS – Non è stato certamente tra i giocatori più memorabili della storia del Milan, ma Stefano Cuoghi ha giocato tre stagioni con la maglia rossonera, collezionando anche 5 gol in 61 presenze. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Sandro Tonali e Hauge. Ecco le sue dichiarazioni: “Hauge è un giocatore molto importante. I dirigenti sono stati molto bravi a prenderlo subito, risparmiando sul costo del cartellino e ci sta benissimo in questa rosa importante. Tonali ha avuto poco spazio, come tutti i giovani che vengono da una squadra di provincia. Giocare nel Brescia è una cosa, nel Milan è un’altra. In questi casi è meglio andare piano piano e in questo senso Pioli lo sta inserendo in maniera perfetta, sono convinto sarà fondamentale nei prossimi anni”.

