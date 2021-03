Milan, Cudicini: “Ibrahimovic? L’assenza si sente, ha colpi da campione”

Milan, Cudicini su Ibrahimovic

L’ex portiere Carlo Cudicini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ibra? La sua assenza si sente sempre, anche se la squadra in passato ha fatto buone prestazioni senza di lui. Ha fisicità, permette alla squadra di salire, ha i colpi da grande campione. Sapevo che avrebbe aiutato una squadra così giovane, ho pensato potesse facilitare la crescita dei giovani per avere questa mentalità”. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime