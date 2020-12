Milan, Cucchi: “Non sono sorpreso che lotti per lo scudetto” / News

Milan da scudetto? la risposta di Cucchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha parlato del Milan in corsa per lo scudetto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Lab': "Non sono sorpreso dal Milan. Ero convinto che potesse essere inserito nella griglia per lo scudetto. Una griglia larga, un campionato diverso nel quale c'è anche il Milan. Stefano Pioli è un allenatore di valore, conosciuto in passato. Fece un grande lavoro al Bologna e alla Lazio. Il Milan gli ha dato tempo, facendo una campagna acquisti e cessioni molto intelligente. Il tutto condito da un asso nella manica: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dà un contributo straordinario di temperamento. Ora non sta giocando, ma c'è spazio per un giocatore norvegese, Jens Petter Hauge. Si tratta di una promessa del calcio europeo. Per arrivare fino in fondo serve continuità; se il Milan ce la farà potrà arrivare fino in fondo".