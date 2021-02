Milan-Crotone, i convocati di Stroppa: prima chiamata per Ounas

Milan-Crotone, i convocati di Stroppa

Giovanni Stroppa, in occasione di Milan-Crotone, ha diramato la lista dei convocati per il match in programma domani a San Siro. Prima chiamata per il nuovo acquisto Adam Ounas. Ecco l’elenco completo:

1 CORDAZ

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

10 BENALI

13 LUPERTO

16 FESTA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

24 D’APRILE

25 SIMY

26 DJIDJI

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

54 DI CARMINE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE

Questi, invece, i convocati del Milan: due assenze eccellenti >>>