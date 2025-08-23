Milan, crollo contro la Cremonese. E Theo Hernandez sui social…

Alla prima di campionato al ritorno di Massimiliano Allegri, il Milan crolla in casa contro la Cremonese per 1-2. Una partenza peggiore rispetto all’anno scorso con Fonseca, quando il Milan aveva perlomeno pareggiato contro il Torino all’ultimo minuto. A infierire sull’umore dei tifosi rossoneri ci pensa l’ex Milan Theo Hernández con una storia criptica su Instagram.
Theo Hernandez, ex Milan, pubblica su Instagram una storia criptica dopo la sconfitta contro la Cremonese!
Milan, ecco la 'frecciatina' di Theo Hernandez dopo la sconfitta con la Cremonese—
Subito dopo la fine della partita, il francese ha pubblicato una foto sorridente con le emoji dell’occhiolino e del pollice in su, elementi che fanno pensare a una frecciatina al club, considerando anche il modo polemico con cui si è chiuso il suo rapporto con il Milan, come nel noto post di addio.
