Dalla Germania: Ibrahimovic è il consigliere del Milan, come nel Padrino

Sulla situazione del Milan

Il quotidiano tedesco scrive: "Il Milan si trova al 14° posto in campionato con solo due punti alla prima pausa per le Nazionali. Il mercato estivo è stato piuttosto deludente e l'allenatore, già accolto con scetticismo, sembra essere in bilico. La situazione in casa rossonera è molto complicata, e una parte significativa è legata a Ibrahimovic. Lo svedese ha assunto il ruolo di senior advisor presso Red Bird Capital Managers, con l’incarico di seguire e influenzare le sorti del club. In Italia, il suo compito viene descritto come quello di consigliere. Chi ha visto il film "Il Padrino" di Francis Ford Coppola sa bene che nessuna decisione veniva presa senza il parere del consigliere di fiducia della famiglia. Ibrahimovic ha avuto un ruolo diretto nella separazione da Stefano Pioli e durante la presentazione di Paulo Fonseca, ha dichiarato: «Grazie a Pioli, ora passiamo a Fonseca», annunciando così il nuovo allenatore".