Milan, Criscitiello attacca Leao: 'Era meglio se usciva tutta la settimana'

"L’ordine difensivo resta l’arma preferita di Allegri che gioca da agosto senza una punta. Il calcio è difficile farlo senza un numero 9. Comunque la sintesi è che ieri abbiamo visto 40 minuti di nulla poi gli errori dell’Inter e gli sprazzi del Milan ci hanno regalato qualcosa in più. Ancora troppo poco per quello a cui eravamo abituati. Il derby conferma il non gioco nerazzurro e l’incapacità di reazione. Se poi la vogliamo buttare in caciara possiamo parlare del rigore non concesso allo scadere ma gli esperti del fischietto ci assicurano che Doveri ha preso la decisione giusta".