Borghi: “Derby? Non c’è stato un assedio alla porta del Milan”

Il giornalista Stefano Borghi, ha voluto commentare  il derby di Milano tra Milan ed Inter: le sue parole sulla stracittadina
Alessia Scataglini
Il giornalista Stefano Borghi, ha voluto commentare  il derby di Milano tra Milan ed Inter, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Estupinan sul suo canale YouTube. Il giornalista ha anche toccato la tematica legata ai calendari delle due formazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Borghi

Il derby di Milano ci ha detto che questo campionato è ancora aperto, 7 punti di distacco sono un fattore significativo e imponente però il Milan ha vinto, ha accorciato, l'Inter ha dimostrato di essere in un momento sicuramente non di benessere.

I calendari sono equiparabili più o meno ma non fa tanta differenza. Il Milan si è regalato prima di tutto un trionfo in quella giornata e quando si parla di derby, di questa sfida, è sempre un punto da segnare. Io ho sempre sentito definire dei derby del genere a volte decaffeinati per la classifica ma non esiste, quando ci sono partite del genere ti chiamano il massimo della motivazione.

L'Inter ha fatto la partita e il Milan l'ha vinta con le proprie caratteristiche, può essere simile a quello dell'andata però non c'è stato in questo derby la netta supremazia dell'Inter, non c'è stato un assedio alla porta del Milan".

