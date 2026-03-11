I calendari sono equiparabili più o meno ma non fa tanta differenza. Il Milan si è regalato prima di tutto un trionfo in quella giornata e quando si parla di derby, di questa sfida, è sempre un punto da segnare. Io ho sempre sentito definire dei derby del genere a volte decaffeinati per la classifica ma non esiste, quando ci sono partite del genere ti chiamano il massimo della motivazione.
L'Inter ha fatto la partita e il Milan l'ha vinta con le proprie caratteristiche, può essere simile a quello dell'andata però non c'è stato in questo derby la netta supremazia dell'Inter, non c'è stato un assedio alla porta del Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA