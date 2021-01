Milan, Crespo: “Che lavoro di Maldini e Pioli. Su Ibrahimovic…” | News

Ultime Notizie Milan News: Crespo esalta il lavoro dei rossoneri

MILAN NEWS – L’ex attaccante Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Crespo si è soffermato in particolar modo su Pioli, Maldini e Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

“Il successo di Cagliari non era così scontato. Intanto il Milan giocava con la pressione addosso per la vittoria dell’Inter, era in trasferta, rientrava Ibrahimovic ma si sapeva in quali condizioni e c’erano parecchi assenti. Bene, date le premesse, mi sento di dire che è stata una vittoria molto importante. È come se i rossoneri avessero gridato: ‘Noi ci siamo!’. E ci saranno fino alla fine, perché sono una squadra vera, costruita con intelligenza dal mio amico Paolo Maldini e guidato con saggezza dal mio amico Pioli. E poi c’è Ibra, che i ragazzi che si avvicinano al calcio dovrebbero studiare: fenomeno”. Calciomercato Milan: pronti due colpi a parametro zero. VAI ALLA NOTIZIA>>>