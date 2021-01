Calciomercato Milan – Pronti due colpi a parametro zero | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpi a zero

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sky Sport fornisce alcuni aggiornamenti sul mercato del Milan, vero protagonista di questa sessione invernale.

L’obiettivo, dopo aver preso Soualiho Meite e Mario Mandzukic, è quella di arrivare al difensore Fikayo Tomori, ma ci sono altri profili seguiti per l’estate. Ci riferiamo ad Otavio del Porto e Florian Thauvin del Marsiglia. Entrambi sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e dunque rappresentano una ghiotta opportunità di mercato. Il Milan è alla finestra, in attesa di sferrare il colpo definitivo. Milan, la richiesta del Barcellona per Thauvin. VAI ALLA NOTIZIA>>>