Milan, Costacurta: “Pato mi impressionò più di Kakà e Van Basten” / News

Milan, Costacurta e il retroscena su Pato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A gennaio del 2007 il Milan acquistò Pato, un giovane promettente dall'Internacional di Porto Alegre. Il brasiliano debuttò con la personalità di un veterano a San Siro contro il Napoli, avversario rossonero domani sera in campionato. L'attaccante poteva diventare un vero e proprio crack mondiale, ma i continui infortuni gli hanno impedito di esplodere definitivamente. Alessandro 'Billy' Costacurta, ex compagno del 'Papero', ha raccontato il suo stupore nel vedere il ragazzo agli allenamenti. Un giocatore che lo ha impressionato anche di più rispetto a due incredibili leggende milaniste. Queste le sue parole dagli studi di 'Sky Sport': "Pato è il giocatore che mi ha impressionato di più nei primi 3-4 allenamenti, più di Kakà, più di Van Basten. Pensavamo di aver trovato l'avversario di Messi".