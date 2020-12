Milan, Costacurta: “Maldini e Pioli molto vicini come mentalità” / News

Milan, Costacurta sul rapporto tra Maldini e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex giocatore del Milan, ha parlato del rapporto tra Paolo Maldini e Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Conosco molto bene Maldini e Pioli, sono molto vicini come mentalità, non mi sorprendo abbiano creato questo tipo di ambiente. Hanno creato un super gruppo, un gruppo di ragazzi a cui piace stare insieme”.

