Milan, Costacurta: “Sorpreso da Kalulu. Ho mandato un messaggio a…”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, esalta Pierre Kalulu. Il difensore rossonero, che può giocare anche come terzino, sta disputando una grande stagione. Certo, ci sono stati gli errori contro lo Spezia, ma stiamo parlando di un classe 2000 che ha incredibili margini di crescita. Ecco cosa ha detto Costacurta: "Vorrei evidenziare la crescita di Kalulu. Ho mandato un messaggio ad uno dei dirigenti del Milan, non pensavo crescesse così velocemente. Dopo l'errore con lo Spezia si è ripreso subito nel derby".