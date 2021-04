Milan, Costacurta: “Attaccante? Ecco il profilo ideale per i rossoneri”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha tracciato il profilo ideale per l'attaccante del futuro del Milan. Le dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha tracciato il profilo ideale per l'attaccante del futuro del Milan. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il panorama internazionale richiede che il Milan abbia un grande centravanti giovane. Le migliori squadre vanno in questa direzione con un centravanti giovane e fisico. Deve trovare un'attaccante così. Ibrahimovic può dare ancora tanto ma non deve essere un ingorgo. La sfida con Ronaldo a livello di numeri lo ha portato ad esagerare prestazioni, numeri e minuti in campo. Bisogna impostare e programmare la gestione di un giocatore sensazionale".