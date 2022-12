Milan, i convocati di Stefano Pioli per il ritiro a Dubai | PM News

Da questa sera il Milan sarà proiettato verso il ritiro a Dubai. In serata, infatti, i rossoneri prenderanno un volo per volare negli Emirati Arabi, dove rimarranno lì fino al 20 dicembre. Sarà un'occasione per lavorare con temperature decisamente migliori rispetto a quelle che si percepiscono a Milanello, con la squadra di Pioli che avrà anche l'opportunità di affrontare in amichevole l'Arsenal e il Liverpool. L'allenatore del Milan ha convocato 30 calciatori per questo ritiro, aggiungendo alla prima squadra alcuni componenti della Primavera. Ecco, di seguito, la lista completa.