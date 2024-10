Milan: ecco i rossoneri impegnati nelle varie Nazionali

Con l'attività dei club ferma, diversi giocatori del Milan hanno lasciato Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Dopo la trasferta di Firenze, i rossoneri si sono imbarcati per una serie di impegni internazionali che li vedranno protagonisti in competizioni cruciali come la Nations League, le qualificazioni per la Coppa d'Africa e il Mondiale 2026, oltre a varie amichevoli.