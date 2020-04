Milan, Conti diventa papà: gli auguri del club rossonero

NEWS MILAN – Sono giorni drammatici per tutta l’Italia e per tutto il mondo, ma anche in un contesto del genere si può sorridere. E’ il caso di Andrea Conti e della sua compagna Martina Zanga, visto che nella giornata di oggi è nato Leonardo, il loro primo figlio. Ecco il post di auguri da parte del Milan: “Congratulazioni da tutta la famiglia rossonera a Martina e Andrea per la nascita di Leonardo Conti!”.

