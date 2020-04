Calciomercato Milan – Non solo Ibrahimovic: ecco chi lascerà

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan quest’estate diminuirà ulteriormente l’età media di una rosa già molto giovane. Addio a Zlatan Ibrahimovc, Lucas Biglia e Jack Bonaventura e attenzione a Kjaer e Begovic, che sono in prestito e sui quali per il momento non ci sono certezze sugli eventuali riscatti (soprattutto sul portiere bosniaco). L’addio di tutti questi giocatori toglieranno una parte importante di esperienza in campo e nello spogliatoio. Intanto dichiarazioni importanti da parte di un ex giocatore rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android