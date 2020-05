Milan, contatti costanti tra Pioli e Ibrahimovic: tra i due c’è feeling

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, c’è sempre più feeling tra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. I due si sono sentiti telefonicamente quasi tutti i giorni. I contatti tra l’allenatore e l’attaccante sembrano essere andati oltre il canonico rapporto di lavoro ed è entrato nella sfera umana e personale.

In realtà questa non è una novità. Tutti nell'ambiente sanno come Pioli sia particolarmente sensibile nei rapporti con i suoi giocatori, in particolare con quelli che hanno una personalità forte come Ibrahimovic. L'allenatore ha posto le basi di un rapporto vero con l'attaccante, basato prevalentemente su rispetto, fiducia, chiarezza. Insomma, il gradimento di Zlatan nei confronti di Pioli sembra essere alto. Per questo motivo, la permanenza del tecnico faciliterebbe senza dubbio il rinnovo di Ibrahimovic.

