Begovic su Milan-Genoa: “Noi svantaggiati. Di solito abbiamo 70mila tifosi”

MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata al quotidiano inglese ‘The Times’ dal portiere del Milan Asmir Begovic: le sue dichiarazioni su Milan-Genoa.

“Per noi è stato uno svantaggio perché di solito abbiamo alle spalle 70.000 persone. Noi beneficiamo molto dal supporto dei nostri tifosi. Ci eravamo allenati nello stadio senza tifosi giocando una partitella tra di noi, ma non è mai come una partita vera. Era complicato e ci sarebbe voluto un po’ di tempo per abituarsi”, ha dichiarato il portiere bosniaco. Intanto, il Milan prepara il piano per ripartire tra tamponi e allenamenti>>>

