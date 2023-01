Milan, confronto tra la squadra e la dirigenza dopo la sconfitta con il Torino

Il Milan è reduce da una deludentissima sconfitta contro il Torino che gli è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. La gara è terminata 0-1 per la squadra di Ivan Juric al termine dei tempi supplementari, con i granata che hanno giocato in inferiorità numerica per ben 50 minuti. Nonostante l'uomo in più, il Milan non è riuscito a portare a casa la vittoria complice un po' di sfortuna unita ad imprecisione. Di sicuro è che i rossoneri potevano sicuramente fare di più.

La delusione nei tifosi non è passata, così come non è passata nemmeno nella squadra. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, oggi prima di iniziare l'allenamento ci sarebbe stato un confronto tra la squadra e i dirigenti. Niente ritiro punitivo, ma giusto un confronto per fare il punto della situazione anche perché, dopo il pareggio-beffa contro la Roma, il Milan non può più permettersi altri passi falsi in campionato. Il tutto senza dimenticare la finale di Supercoppa, in programma mercoledì a Riyad. Il cibo, il record di Baresi e…Rocco: i 28 anni di Romagnoli>>>