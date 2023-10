Milan, confronto tra Calabria e Pioli: nessun problema tra i due | PM NEWS

Come appreso dalla nostra redazione Davide Calabria e Stefano Pioli ieri notte, dopo la partita tra il PSG e il Milan, si sono parlati serenamente e hanno già chiarito tutto. Davide gli ha spiegato che le sue volevano essere parole motivazionali per il gruppo e che non ha mosso nessuna critica a lui piuttosto era autocritica. Non ci sono problemi tra i due e nemmeno nell'ambiente Milan, che dovrà pensare alla prossima partita contro il Napoli. LEGGI ANCHE: Theo, che succede? Sembra triste, svuotato, demotivato. Qualcosa non va