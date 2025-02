Milan, Conceicao si gioca tutto. Ecco cosa deve fare per essere confermato

C'è da trovare una sterzata, sia per i risultati che per tutto ciò che riguarda la sua comunicazione. Conceicao è spesso duro, sincero e schietto nelle sue dichiarazioni e immaginiamo che sia così anche all'interno dello spogliatoio. Eppure, si sa, una squadra che vuole vincere deve in primis diventare un gruppo compatto, coeso, capace di remare verso un unico obiettivo. In questo momento, sia per i risultati che per un ambiente non proprio ottimale, la rosa rossonera appare scissa in diversi blocchi, dunque molto lontana dall'idea di un team ben omologato.