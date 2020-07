Milan, con Saelemaekers in fascia si vola: confermato contro la Lazio?

MILAN NEWS – Firmare e trasformarsi. A volte è necessaria un’importante manifestazione di fiducia per ottenere la scossa da alcuni calciatori. Ed è esattamente ciò che è accaduto con Alexis Saelemaekers mercoledì sera a Ferrara contro la SPAL. Magara è tutto frutto del caso, ma poche ore prima del match del Paolo Mazza era stato ufficializzato dal club rossonero il riscatto del belga dall’Anderlecht, e lui ha risposto con la migliore prestazione in rossonero.

Alla vigilia sembrava potesse avere una chance dal 1′ visto il suo buon ingresso contro la Roma, poi invece si è accomodato ancora in panchina. Dopo un quarto d’ora però l’infortunio di Castillejo lo ha chiamato in causa e il classe 1999 è entrato in campo. Prima esterno destro poi, dopo l’intervallo, terzino con l’uscita di Calabria. E’ proprio in questa posizione che riesce a dare il meglio di sé. Complice una SPAL in 10 e chiusa nel tentativo di difendere il vantaggio, Saele domina la fascia destra e causa anche la rete del definitivo 2-2.

Ora ci si domanda se questa prestazione non possa convincere Pioli a farlo giocare titolare contro la Lazio, al posto di Castillejo infortunato oppure al posto di Conti come terzino. Il tutto con un occhio al mercato, perché il Milan sta monitorando il reparto dei terzini (specialmente a destra) e chissà mai che il futuro titolare non ce l’abbia già in casa. Intanto, Oliver Bierhoff ha parlato di Rangnick e del suo futuro>>>

