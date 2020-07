Bierhoff: “Rangnick ha fame e motivazione. Ibrahimovic? Vi dico la mia”

MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Oliver Bierhoff ha parlato tra le altre cose del futuro di Ralf Rangnick.

Se fosse in Ibrahimovic continuerebbe? E soprattutto andrebbe d’accordo con Rangnick?

“A Rangnick piace di più il gioco dei giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. C’è da vedere Ibra quanta voglia ha. Sono due personalità forti con idee chiare, è da dimostrare quanto possano andare d’accordo. Ibra ha qualità incredibili. Fisicamente ci sta che continui, ma un’altra cosa è la testa. Lui ha più talento naturale di me, ma se arriva Rangnick è da valutare. Lui è un tipo concreto, chiaro. Se non segui i suoi programmi sei fuori, e sarà interessante vedere se due grandi personalità si mettono insieme”.

A proposito di Rangnick: avete sue notizie? E’ in vacanza o sta studiando il Milan?

“No, io non so dove sia. Ma di una cosa sono certo, perché ho avuto delle chiacchierate molto interessanti con lui: di testa non è mai fermo. E’ sempre lì a pensare ai suoi programmi, a studiare e nonostante l’età ha ancora tantissima motivazione e fame. Per questo quando si farà vedere sarà molto carico”.

