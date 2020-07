Milan, con Kjaer in difesa una sola sconfitta in 12 partite

MILAN NEWS – Anche dopo Milan-Juventus, continua il bilancio positivo dei rossoneri con Simon Kjaer in campo.

Il danese nativo di Horsens è ormai un vero e proprio punto fermo dello scacchiere di mister Stefano Pioli. Seppur la prestazione di ieri è stata macchiata da un errore (commesso in coppia con Alessio Romagnoli) sul gol di Cristiano Ronaldo, la squadra non ha perso. Salgono dunque a 12 le partite giocate da Kjaer con il Milan fra Serie A e Coppa Italia. E in queste partite, i rossoneri hanno perso solo una volta (il derby contro l’Inter per 4-2). Negli altri 11 incontri, il Diavolo ha ottenuto 9 vittorie (di cui una ai supplementari) e 2 pareggi.

