Milan, comunicato dei tifosi vip: “Solidarietà a Maldini e Massara”

Tra coloro che si sono espressi in merito alla vicenda che in queste ore si sta scatenando in casa Milan , ci sono anche i tifosi vip rossoneri. Come riferito da 'MilanPress' questi ultimi hanno mandato in una chat un comunicato congiunto contro la società. Tra questi sostenitori figurano anche Malika Ayane , Daniele Abbado e Alberto Flores d’Arcais . Di seguito il corpo della nota.

Il comunicato dei tifosi vip del Milan contro la società

"La chat Milan Club esprime la sua totale solidarietà a Paolo Maldini e Frederic Massara in seguito alla decisione della proprietà di estrometterli e di interrompere un progetto vincente. Paolo Maldini è una leggenda per generazioni di tifosi rossoneri e un professionista che è stato fondamentale per restituire all'AC Milan la sua dignità. Per questo la chat assume da oggi il nome di 'Milan Club Maldini' e invita tutti i milanisti a disertare lo stadio, a non sottoscrivere alcun abbonamento per la prossima stagione e a boicottare ogni tipo di merchandising con il brand Milan. Rinnoviamo invece il nostro totale sostegno alla squadra. Forza Milan, il nostro Milan".