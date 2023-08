Milan, comunicato Curva Sud: “Sabato silenzio i primi 15′: adesso basta!”

Noi a questi prezzi non ci stiamo più, sono anni che alcune tifoserie vengono stangate con prezzi sempre più esorbitanti, gli stipendi dei tifosi però non crescono in base alla fede calcistica ma sono mediamente uguali in tutta Italia.

Pertanto venerdì a Roma oltre a portare il solito striscione, resteremo in silenzio per il primo quarto d’ora in segno di protesta, perchè è giunto il momento che tutti gli addetti ai lavori si facciano carico di questa problematica, per introdurre finalmente un prezzo uguale e calmierato PER I SETTORI OSPITI DI TUTTI GLI STADI, come accade già nei maggiori campionati in Europa e come stabilito quest’estate dalla UEFA per le competizioni europee