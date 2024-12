Milan, 27° compleanno per Tomori: l’inglese nato in Canada

Nel gennaio 2021, il Milan lo prese in prestito per 600mila euro con diritto di riscatto fissato a 28,8 milioni di euro. Fa il suo esordio in rossonero il 26 gennaio, entrando al posto di Kjaer in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Pochi giorni dopo, l'esordio in Serie A contro il Bologna. Diventa titolare prendendo il posto di Alessio Romagnoli ed il 9 maggio, contro la Juventus, segna il suo primo gol con la maglia del Milan.

A giugno del 2021, Tomori viene riscattato e diventa un punto fermo della difesa rossonera. Il 7 dicembre segna, contro il Liverpool, il suo primo gol in Champions League. La coppia difensiva formata da lui e Kalulu è risultata fondamentale per la vittoria dello Scudetto. Dalla stagione 2022/23, egli ha alternato buonissime prestazioni ad altre rivedibili. Il difensore inglese, fino ad ora, ha giocato 156 partite in rossonero e segnato 7 gol.

La Redazione di Pianeta Milan augura a Tomori un buon compleanno, con la speranza che possa riscattarsi da questo suo periodo no.