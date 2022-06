Milan, è il compleanno di Pierre Kalulu: tanti auguri al francese

Pierre Kalulu festeggia il suo 22esimo compleanno. Tanti auguri al difensore francese del Milan, protagonista nella stagione dello Scudetto

Nato da genitori congolesi, Kalulu ha vestito le maglie di AS De Saint-Pries e Lione prima del passaggio in rossonero, a parametro zero, nell'agosto del 2020. Debutta con i rossoneri, oltre che tra i professionisti, il 10 dicembre 2020 in Europa League nel successo per 0-1 contro lo Sparta Praga. Tre giorni dopo esordisce in Serie A nel pareggio interno per 2-2 contro il Parma, rimpiazzando dopo pochi minuti l'infortunato Matteo Gabbia.

Nella stagione appena conclusasi, anche in virtù degli infortuni dei compagni di reparto, l'esplosione da titolare: 28 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia, 5 in Champions League con una rete all'attivo, quella contro l'Empoli a San Siro. Da terzino destro, suo ruolo naturale, Pioli lo inventa difensore centrale. Intuizione geniale del tecnico del Milan perché Kalulu scala le gerarchie e si impone a scapito di compagni più esperti e quotati. Ed ora sarà difficile per chi arriverà dal mercato spostare Kalulu, come lo è stato per gli avversari nell'ultima stagione. Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>