Milan, Compagnoni: “Leao ha tirato fuori solo il 50% del suo potenziale”

Milan, Compagnoni su Leao

Maurizio Compagnoni, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato delle qualità di Rafael Leao e di come può rendere da ‘sotto punta’. Ma non solo: nonostante le belle prestazioni, Compagnoni ha una sua personale convinzione: “Siamo all’inizio del girone di ritorno, la pressione diventa pesante quando sei verso la fine del campionato e un falso passo può compromettere la corsa scudetto. Curioso di vedere Leao sotto punta, ruolo che lo può esaltare. Quest’anno sta facendo cose interessanti, ma credo abbia tirato fuori solo il 50% del suo potenziale“. Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Crotone >>>