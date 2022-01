Milan, Compagnoni: “E’ fondamentale recuperare Rafael Leao e Rebic”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao e Ante Rebic, attaccanti del Milan pronti al rientro

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Rebic e Leao, attaccanti del Milan: "E' fondamentale recuperare uno tra Leao e Rebic. Nel 4-2-3-1 di Pioli l'esterno destro, quasi sempre Saelemaekers, è uno molto tattico, un equilibratore. In questo ultimo periodo il Milan è stato quasi nullo a sinistra perché non c'erano giocatori di ruolo. Fondamentale recuperarne uno, tanto meglio che ci siano entrambi. Nel 4-2-3-1 senza un esterno di ruolo a sinistra è un brodino riscaldato, manca la polpa".