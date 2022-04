Milan, Compagnoni: “Derby? Non credo che ci saranno ripercussioni”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta vivendo il Milan dopo la sconfitta nel derby

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. I rossoneri hanno perso 3-0 il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco cosa ha detto Compagnoni: "Non credo ci saranno ripercussioni in campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia. Anzi, l'uscita potrebbe dare ulteriori motivazioni ai rossoneri. Sarà già fondamentale la prossima partita, contro la Lazio".