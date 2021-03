Milan, Colturani attacca: “Ibrahimovic in Nazionale? Mancanza di rispetto”

Ibrahimovic, mancanza di rispetto nei confronti del Milan?

Matteo Colturani, giornalista tifoso del Milan, non si è mostrato entusiasta per la convocazione di Zlatan Ibrahimovic in Nazionale. Ecco il suo attacco ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “La scelta di tornare in Nazionale – riporta ‘Calciomercato.it’ – mi sembra proprio una caz…a! Ibrahimovic finora ha giocato il 45% delle partite, quindi meno della metà. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti del club. Confermarlo la prossima stagione? Il Milan non può prendere attaccanti come Haaland o Mbappe: l’idea è quella di puntare su un profilo come Belotti, senza dimenticare la suggestione di riportare Icardi in Serie A. E poi affiancargli un giovane come Edouard del Celtic. Ma di certo Zlatan il prossimo anno non può fare il titolare… Il reparto offensivo va rivisto: tutti gli altri attaccanti messi insieme forse non arrivano in doppia cifra come gol e Leao non so da quante partite non segna”. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime