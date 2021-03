Milan, Colonnese: “Ibrahimovic ha permesso un cambio passo, fa reparto da solo”

Francesco Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Queste le dichiarazioni

Francesco Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic. E' stato portato in queste posizioni grazie a lui. Il suo arrivo ha consentito al Milan di fare un cambio di passo. Questa squadra ha tirato fuori il meglio con lui e i giocatori sono andati oltre grazie alla sua mentalità. E' un giocatore che fa reparto da solo e che è capace di fare gol, assistere i compagni e a far salire la squadra. E' un attaccante molto difficile da marcare".