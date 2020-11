Milan, Colombo: “Primo posto meritato, Maldini fondamentale” / News

Milan, parla l’ex Angelo Colombo

Angelo Colombo, ex centrocampista del Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato del momento rossonero in Serie A. Il suo pensiero ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Il primo posto in classifica del Milan è meritato, le vittorie danno coraggio, deve continuare su questa strada. La storia insegna che tutte le squadre hanno un momento magico dove tutto riesce e poi un momento nel quale anche le cose più semplici non riescono. Arriverà anche per il Milan e dovrà essere bravo a rimanere compatto come squadra. Maldini è fondamentale, ha portato identità e mentalità da Milan, un dna che ha vissuto e con il quale è cresciuto. Parallelo tra me e Saelemaekers? La corsa (ride, ndr), è un giocatore moderno".