Milan, Collovati: “A tutte manca qualcosa, può essere decisivo Ibrahimovic”

Collovati è cresciuto nel Milan e ci ha giocato tanti anni, prima di cambiare sponda del Naviglio: ecco le sue sul campionato.

Ha giocato tanti anni nel Milan, dopo esserci cresciuto, Fulvio Collovati, ma poi è passato nella parte nerazzurra della città. È stato uno dei primi a fare questo percorso. Ora è ancora legato a entrambe le squadre, il che lo rende un osservatore esterno molto attento e imparziale. Ai microfoni del CorSera ha parlato della situazione del campionato, con entrambe le milanesi in lotta. Ecco le sue parole: "Perché questo equilibrio nella corsa Scudetto, perché a tutte e tre manca qualcosa. La favorita resta l'Inter: più esperienza, più qualità. Ma il campionato resterà apertissimo fino alla fine. Saranno decisivi i dettagli. Per il Milan difetto tipico della gioventù: non è costante. Il tema è mentale: per vincere deve andare a 100 all'ora. Il ritorno di Ibra può essere decisivo: con lui la tensione resta alta".