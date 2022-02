Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa e i rossoneri continuano a prepararsi al meglio per il match di venerdì. Designato il direttore di gara. Intanto abbiamo sentito in esclusiva Bruno Longhi, storico giornalista sportivo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.