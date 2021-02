Milan, Colantuono: “Lavoro programmato per il Derby? Il mio pensiero”

Milan, le parole di Colantuono

Stefano Colantuono, ai microfoni di 'Tutti Convocati', ha parlato della sconfitta contro lo Spezia. C'è il dubbio che il Milan abbia sottovalutato questa partita perché già proiettato verso il derby? Questa la risposta: "Il Milan ha programmato il lavoro in vista del Derby? Io non credo a queste cose. Il Milan è andato fortissimo, nessuno se l'aspettava primo a questo punto della stagione. Stanno pagando leggermente dazio, ma sono sicuro che tornerà".