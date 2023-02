Milan, cinque impegni nel mese di febbraio: ecco tutte le partite | News

(fonte acmilan.com) - Il Derby, la Champions League, altri tre appuntamenti importanti per riprendere il cammino in campionato. Questo è, in sintesi, il programma di febbraio per il Milan di Stefano Pioli: il mese più breve dell'anno vedrà i rossoneri impegnati tre volte in casa e due volte in trasferta, in quelli che tra l'altro sono i trasferimenti più brevi della stagione. Un dettaglio che accompagna cinque sfide davvero fondamentali.